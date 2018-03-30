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Кабмин решил перечислить Минэнергоугля 65,8 млн грн на развитие энергетики
30.03.2018 11:28

Кабмин решил перечислить Минэнергоугля 65,8 млн грн на развитие энергетики

Кабмин решил перечислить Минэнергоугля 65,8 млн грн на развитие энергетики

Кабинет министров Украины решил перечислить Министерству энергетики и угольной промышленности 65,8 млн грн из остатков специального фонда госбюджета на мероприятия по развитию энергетики.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №189-р от 28 марта 2018 года.

Первичным источником этих средств является первый транш в рамках секторальной бюджетной поддержки Евросоюза, полученный в рамках соглашения о финансировании программы "Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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