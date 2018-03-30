«Россия выскользнула из петли 90-х годов, но с радостными плясками я бы все же повременил»

МИД России выразил протест против решения целого ряда стран выслать российских дипломатов.

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери», - говорится на официальном внешнеполитического ведомства нашей страны.

Новая холодная война, о которой давно говорят эксперты, видимо, стала реальностью, признанной едва ли ни официально. Готова ли к ней Россия, и стоит ли ожидать повышения градуса конфронтации?



Автор книги «Почему Америка наступает», публицист Андрей Паршев анализирует современное положение России в контексте осложнения отношений с Западом.

- Прежде чем переходить к заявленной теме, необходимо вспомнить предысторию. Часто слышу вопрос: «Почему США не напали на нас во времена Ельцина, когда был развал?»

Я сам находился в недоумении. Впрочем, США не решились бы атаковать ядерную державу, надеясь на то, что у нас никто не решится нажать в ответ «красную кнопку». Такой гарантии у них не было. Но США знали, что в России идут процессы развала, и в связи с этим я приведу метафору. Буш-старший любил ловить лосось, а при такой ловле есть принцип: если рыба идет туда, куда тебе надо, то дергать ее не стоит, просто выбирай леску и все. Но как только рыба начинает уходить в другую сторону, то ей надо делать больно.

Я предполагал, что давление на Россию начнется именно в момент появления первых ростков восстановления. Когда же это началось? Иногда за точку отсчета выбирают Мюнхенскую речь Путина 2007 года, но я считаю, что это произошло несколько позже.

Ближе к 2012 году наблюдателям стало ясно, что у нас кое-что начали восстанавливать. И смотрите, в качестве давления на Россию были организованы, например, события на Украине.

Ясно, что они готовились раньше, уже в 2012 году. Затем в 2013 году пошло информационное давление на Москву, связанное с Олимпиадой. А с 2014 года этот процесс давления на Россию стал совершенно явным.

Подобная угроза была прогнозируема, и нельзя сказать, что к ней совсем не готовились. Например, президент несколько лет назад проронил фразу о постройке заводов по производству средств ПВО. Были заявления и о том, что у нас хорошее оружие и мы им собираемся торговать.

В экономике тоже были сделаны отдельные шаги в правильном направлении. Известно же, что российский экспорт шел через ряд соседних с нами государств, а их США пытались использовать против нас. И вот благодаря опредленным мерам наша зависимость от транзита через Украину, Латвию и Эстонию стала снижаться.

Например, был построен лужский порт, который позволил в значительной степени избавиться от транзита. Возникала идея обхода Украины через Белоруссию и Польшу. Но в Польше левые силы заблокировали (под экологическим предлогом) расширение нашего газотранспортного проекта. Тогда возник проект «Северный поток» -сложный, дорогостоящий, но на него пришлось пойти.

Далее, для диверсификации газового экспорта стали вести трубу на Восток в сторону Китая, Южной Кореи и Японии. Нам было бы легче сейчас, если бы данная идея была бы уже реализована. Иными словами, осложнения с Западом прогнозировались.

А что же будет сейчас? Это зависит от целей наших партнеров. Цель США понятна: сохранить свое положение гегемона, а для этого им необходимо избавиться от ракетно-ядерного оружия России. Это единственный значимый фактор, мешающий силовой гегемонии США. Если бы не наше ядерное оружие, то и порядки в мире были бы другие.

Могут ли США добиться своей цели? Видимо, раньше был расчет экономически удушить Россию. Советский Союз невозможно было бы так задавить, у нас была экономика высокой степени самодостаточности. У России такой экономики нет, но мир сейчас изменился. Высоковольтный кабель для Крыма можно купить в Китае, яблоки в Сербии и так далее, несмотря на санкции Запада.

Армия у нас есть, и даже те сферы, где у США значительное превосходство, не обеспечат Вашингтону достижения его целей. Например, треть военного бюджета США – это выплаты отставным военным, что никак не сыграет в случае военного конфликта даже на периферии российской сферы влияния. У них авиация многочисленнее, но у нас – ПВО.

У них 2,5 млн человек прошло через Афганистан и Ирак, казалось бы, это большой потенциал для призыва и создания большой, боеспособной армии. Однако собрать такую группировку у периферии России, обеспечить ее, гарантировать себе минимальные потери в случае гипотетического конфликта - сложно. Нет у них и уверенности в том, что им удастся нанести обезоруживающий удар по нашим ядерным средствам.

Мир сейчас другой, и хотя ядерные силы Китая не достигли нашего уровня, но Пекин к этому стремится. И даже гипотетическая победа над Россией уже не превратит США в единственного гегемона.

Конечно, у нас не решен вопрос создания современной экономики. А как этого добиться? Лично мне близок протекционизм Александра III, Менделеева, отчасти Николая II. Я нередко поднимаю эту тему, но говорю и о некоторых негативных последствиях такой политики.

Промышленный протекционизм заденет интересы Китая, то есть нашего геополитического союзника. Однако помимо промышленного, классического протекционизма, есть еще протекционизм финансовый. Он также нам необходим, и вот тут-то у нас с Китаем как раз совпадение интересов.

Обобщая сказанное, я склоняюсь к тому, что Россия выскользнула из петли 90-х годов, но с радостными плясками я бы все же повременил.

Беседовал Дионис Каптарь