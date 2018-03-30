Путин никогда не согласится отстегнуться от своего кресла. Ибо пример друга Николя и еще одного приятеля – Сильвио, который тоже оказался в тюрьме, никак его не впечатляет. Раз так, то он уже решил умереть в своем кресле.

Глядя на события, происходящие сейчас во Франции, приходишь к выводу о том, что Путин – не президент РФ, а ее приговор. Дело в том, что живым он из своего кресла не вылезет. Сейчас быдло дало ему еще шесть лет на «подумать» и он таки подумает, как остаться дальше в этом кресле, пока его мозг не превратится кисель и он не превратится в позднего Ленина или Брежнева, ибо Судьба вряд ли подарит ему быстрый исход, как Сталину, который сконал во время последнего похода под себя. Шел под себя он примерно сутки, что для фигуры, которая пролила крови столько, что ею можно было бы наполовину заполнить Азовское море – хороший конец. Так что Путин имеет шесть лет, чтобы придумать яркое название своей новой должности. Царем ему вряд ли захочется быть, ибо пошло, да и предшественника, за глаза называли «царь Борис». Императором – тоже не комильфо, ибо все империи уже развалились и прямо назвать РФ империей будет все равно, что «в последний путь». Фараоном ему тоже вряд ли захочется быть, ибо кому-то захочется сделать из него фараонскую мумию и на живо станут извлекать остатки мозга, крючками через нос. Именно так это делали с мумиями. В общем, выбор не слишком велик и оставляет только два подходящих варианта, либо «фюрер», что вполне логично и понятно, либо «басилевс», что исконно и вполне скрепово, информирует svodka.net.

Дело в том, что друг Николя теперь окончательно влип и из него посыпались дела и делишки, как из рога изобилия. Это при том, что у власти он был только ничего, да и власти у него было куда меньше, чем у Путина. Тем не менее, уже понятно, что следствие «букетировала» обвинения и все они настолько неприятного свойства, что от него откажутся даже друзья и родственники. Понятно, что основным обвинением осталось получение нескольких миллионов евро на предвыборную компанию от друга Муамара. Само по себе, это мероприятие довольно неприятное, но не катастрофическое. Мало ли кто брал деньги у Каддафи! Вон у нас есть бабушка-эльфийка, которая подгружала карманы и у друга Муамара, и у друга Владимира, при этом – прекрасно себя чувствует. Она спокойно и регулярно делает себе подтяжку кожи на различных местах, что позволяет ей иметь улыбку Джоконды постоянно даже там, где не надо. При этом, она пытается играть роль бедной церковной мыши, которая знать не знает, кто от ее имени и за какие деньги нанял американских лоббистов.

В общем, ему можно было сильно не переживать, по этому поводу, но неприятность была в том, что когда он загружал себе в карман миллионы ливийских денег, его должность предполагала жесткое пресечение именно подобных операций, ибо тогда он возглавлял министерство внутренних дел Франции. Эта деталь сильно портила всю картину и выглядела слишком коррупционно. Но для Николя неприятности этим не закончились. Если бы он еще в 2013 году спокойно отсудился по этому обвинению и даже если бы сел в тюрьму, на какой-то срок, то скорее только, уже вышел бы «на свободу с чистой совестью», но он решил иначе. Будучи чудаком пронырливым и ушлем (не зря же был главой МВД), он решил развалить дело, путем хитрых махинаций, которые были направлены против судебного следствия. Для этого ему надо было получать сведения о действиях следствия, а потом – изъять из дела часть улик, наиболее грустного (для него) свойства. Для этого существует международная и простая схема. Адвокат выходит на судью и предлагает «порешать». Но лучше бы он попытался отбиться просто в судебном процессе. Дело в том, что по французскому законодательству, сбор доказательств через адвоката подсудимого, может осуществляться только тогда, когда он сам нарушает закон и предпринимает действия, препятствующие следствию или правосудию, установить истину. В общем, и Николя, и его адвоката, взяли на прослушку, что Саркози ожидал, а потому – поменял телефон, взяв его у третьего лица. Так он думал перехитрить тех, кто мог за ним наблюдать. В итоге, нас сегодня ведется расследование еще по одному эпизоду преступной деятельности экс-президента Франции, а именно – «активная взятка» и «вмешательство в следствие». Кроме того, привлекается и его адвокат Тьерри Герцог за «активный подкуп», «вмешательство в следствие» и «нарушение профессиональной тайны», а кроме них и экс-судья, который взялся порешать вопрос с изъятием части улик из дела. Эти красавцем оказался прежний судья Гильберт Азиберт, который привлекается к ответственности за «активное взяточничество», «торговля влиянием (что-то типа злоупотребления служебным положением) и (нарушение профессиональной тайны).

В общем, чем дальше, тем сильнее Саркози погружается в этот ворох обвинений и все, что он ни делает – обращается против него. Глядя на это, Путин никогда не согласится отстегнуться от своего кресла. Ибо пример друга Николя и еще одного приятеля – Сильвио, который тоже оказался в тюрьме, никак его не впечатляет. Раз так, то он уже решил умереть в своем кресле. Единственный вопрос, остающийся открытым, когда это случится и с посторонней помощью или нет. Так что россияне выбрали себе этого лысого микродеда – навсегда. Сам он с них живым не слезет.

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