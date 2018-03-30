России еще нужно получить разрешения на строительство "Северного потока – 2" у Дании, Финляндии и Швеции, рассказал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Только Германия дала России дозволение на строительство газопровода Фото: ЕРА "На сегодняшний день согласие на строительство дала только Германия. Слово еще остается за Данией, Финлядией и Швецией. Относительно Дании, то есть обоснованные ожидания, что она своего разрешения не даст. С другой стороны, у "Газпрома" есть альтернатива обойти датскую территорию. Но борьба продолжается", – подчеркнул Витренко.Он добавил, что Украина пытается убедить Европейскую комиссию в необходимости контроля ЕК над "Северным потоком – 2"."Чтобы Еврокомиссия получила мандат Европейского парламента, Совета Европы относительно возможности регулировать этот газопровод. То есть в этом случае, даже если Россия получит разрешения на строительство, но газопровод будет подпадать под европейское регулирование, "Газпром", может, и передумает", – отметил представитель "Нафтогазу".Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект".Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток – 2". Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский говорил, что Польша намерена обсудить с Германией отказ от строительства газопровода "Северный поток – 2" в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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