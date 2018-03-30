|
Россия получила одно из четырех разрешений на строительство "Северного потока - 2" - "Нафтогаз"
|
30.03.2018 11:33
|
России еще нужно получить разрешения на строительство "Северного
потока – 2" у Дании, Финляндии и Швеции, рассказал директор по
развитию бизнеса НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Только
Германия дала России дозволение на строительство газопровода Фото:
ЕРА "На сегодняшний день согласие на строительство дала только
Германия. Слово еще остается за Данией, Финлядией и Швецией.
Относительно Дании, то есть обоснованные ожидания, что она своего
разрешения не даст. С другой стороны, у "Газпрома" есть
альтернатива обойти датскую территорию. Но борьба
продолжается", – подчеркнул Витренко.Он добавил, что Украина
пытается убедить Европейскую комиссию в необходимости контроля ЕК
над "Северным потоком – 2"."Чтобы Еврокомиссия получила мандат
Европейского парламента, Совета Европы относительно возможности
регулировать этот газопровод. То есть в этом случае, даже если
Россия получит разрешения на строительство, но газопровод будет
подпадать под европейское регулирование, "Газпром", может, и
передумает", – отметил представитель "Нафтогазу".Проект
"Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером
Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство
двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год
из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий
газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью
1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром"
начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015
года президент Европейского совета Дональд Туск заявил,
что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. Правительство Германии
рассматривает трубопровод "исключительно как
бизнес-проект".Представитель Государственного департамента США
Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против
компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток –
2". Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад
Шиманьский говорил, что Польша намерена обсудить с
Германией отказ от строительства газопровода "Северный
поток – 2" в связи с отравлением бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира