|Генсек ООН: напряженность отношений между США и Россией может спровоцировать новую "холодную войну"
|30.03.2018 11:35
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Чиновник обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженностиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает о вероятности новой "холодной войны" в связи с напряженностью в отношениях между США и Россией.
Антонио Гутерреш. Фото: www.bbc.com
Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает AFP .
"Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время холодной войны", - заявил Гутерреш.
Как известно, США, ряд европейских стран и государств-членов НАТО выслали более 150 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипача в Британии.
В ответ Россия заявила, что высылает 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.
Генсек ООН также отметил, что обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой. "Я считаю, что настало время для принятия мер, которые бы гарантировали предотвращения эскалации" , - сказал он.
Напомним, на фоне обострения отношений с Россией Евросоюз намерен облегчить переправки солдат и военной техники между отдельными странами-членами.