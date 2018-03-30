Чиновник обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает AFP .

"Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время холодной войны", - заявил Гутерреш.

Как известно, США, ряд европейских стран и государств-членов НАТО выслали более 150 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипача в Британии.

В ответ Россия заявила, что высылает 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Генсек ООН также отметил, что обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой. "Я считаю, что настало время для принятия мер, которые бы гарантировали предотвращения эскалации" , - сказал он.