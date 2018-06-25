В Днепре на рекламных щитах появились портреты, имена и адреса задержанных за кражу люков, кабеля или деталей мусорных контейнеров, а также подпись: "Нелюди Днепра", говорится в сюжете , передает

Всего десяток бордов. Установлены они рядом с домами, где зарегистрированы подозреваемые. Кто клиент, владельцы щитов не разглашают. Городские коммунальщики от такого креатива официально открещиваются. Людей, чьи портреты на бордах, суд еще не признал виновными. Впрочем, на клевету или разглашение персональных данных ни один из них в полицию еще не пожаловался. Без внимания горожан билборды позора не остались.















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