Чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный щит.

Голландец установил рекорд скорости на коньках, информирует svodka.net.

Голландский конькобежец, чемпиону мира и олимпийский чемпион Кьелд Нойс побил собственный рекорд скорости на коньках, разогнавшись до 93 километров в час. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 30 марта.

Для того, чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы при такой скорости спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный металлический щит-защиту.

Кьелд Нойс рассказал, что с такой конструкцией создается чувство полета над льдом.

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Кьелд Нойс устанавливает рекорд

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