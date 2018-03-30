|Голландский конькобежец установил рекорд скорости на коньках
|30.03.2018 11:41
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Чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный щит.
Голландец установил рекорд скорости на коньках, информирует svodka.net.
Голландский конькобежец, чемпиону мира и олимпийский чемпион Кьелд Нойс побил собственный рекорд скорости на коньках, разогнавшись до 93 километров в час. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 30 марта.
Для того, чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы при такой скорости спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный металлический щит-защиту.
Кьелд Нойс рассказал, что с такой конструкцией создается чувство полета над льдом.
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Кьелд Нойс устанавливает рекорд