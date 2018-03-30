Журналист Александр Сотник считает, что скоро жителя Кемерово Игоря Вострикова перестанут узнавать и сочувствовать ему, потому что число несчастных случаев в разных городах России будет только расти. Сотник: Когда схлынет пена, Вострикова перестанут узнавать и сочувствовать ему на каждом шагу Фото: Саша Сотник / Facebook оставить в покое "Оставьте в покое парня. Скажем так, его ум – очень усредненный, а тут еще обрушилась на слабую голову лютая трагедия. Разумеется, его потащило в разные стороны. И отомстить хочется, а кому? Дернулся, наговорил массу невнятных и противоречивых слов", – написал он.Журналист отметил, что вначале Востриков справедливо раскритиковал президента РФ Владимира Путина и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева."Потом появились вербовщики под видом психологов, а в таком состоянии вербануть человека – как пальцами щелкнуть. А уж вербовать они умеют... И вот уже губернатор звонит, увещевает, вот уже и Путин – "царь, и власть должна быть сильной..." – пояснил он.Сотник рассказал, что сочувствует Вострикову."Мне его безумно жаль, потому что ад для него только начинается, и чем может закончиться – даже думать страшно. Потому что потом, когда схлынет пена, перестанут узнавать и сочувствовать на каждом шагу (ибо потом будут сочувствовать уже другим таким же "востриковым", число которых будет только расти в разных городах России и по схожим трагическим поводам), прекратят звонить из администраций и "передавать слова поддержки" – для него наступит бесконечная минута полнейшего одиночества. Ни публичности, ни сострадания, ничего. И в этой пустоте человек почувствует себя обреченным", – подчеркнул он.Блогер призвал не осуждать Вострикова за его высказывания."Сделайте выбор остаться людьми, не травите его. Минимум – отойдите в сторону, максимум – не упоминайте беднягу нигде. Это на сегодня – лучшее из того, что каждый может для него сделать", – подытожил Сотник. https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1583889738390552 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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