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Сотник о потерявшем семью Вострикове: Ад для него только начинается, и чем может закончиться - даже думать страшно
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30.03.2018 11:41
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Журналист Александр Сотник считает, что скоро жителя Кемерово Игоря
Вострикова перестанут узнавать и сочувствовать ему, потому что
число несчастных случаев в разных городах России будет только
расти. Сотник: Когда схлынет пена, Вострикова перестанут
узнавать и сочувствовать ему на каждом шагу Фото: Саша Сотник /
Facebook оставить в покое "Оставьте в покое парня. Скажем так, его
ум – очень усредненный, а тут еще обрушилась на слабую голову
лютая трагедия. Разумеется, его потащило в разные стороны. И
отомстить хочется, а кому? Дернулся, наговорил массу невнятных и
противоречивых слов", – написал он.Журналист отметил, что
вначале Востриков справедливо раскритиковал президента РФ Владимира
Путина и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева."Потом
появились вербовщики под видом психологов, а в таком состоянии
вербануть человека – как пальцами щелкнуть. А уж вербовать они
умеют... И вот уже губернатор звонит, увещевает, вот уже и
Путин – "царь, и власть должна быть сильной..." – пояснил
он.Сотник рассказал, что сочувствует Вострикову."Мне его безумно
жаль, потому что ад для него только начинается, и чем может
закончиться – даже думать страшно. Потому что потом, когда
схлынет пена, перестанут узнавать и сочувствовать на каждом шагу
(ибо потом будут сочувствовать уже другим таким же "востриковым",
число которых будет только расти в разных городах России и по
схожим трагическим поводам), прекратят звонить из администраций и
"передавать слова поддержки" – для него наступит бесконечная
минута полнейшего одиночества. Ни публичности, ни сострадания,
ничего. И в этой пустоте человек почувствует себя
обреченным", – подчеркнул он.Блогер призвал не осуждать
Вострикова за его высказывания."Сделайте выбор остаться людьми, не
травите его. Минимум – отойдите в сторону, максимум – не
упоминайте беднягу нигде. Это на сегодня – лучшее из того, что
каждый может для него сделать", – подытожил Сотник.
https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1583889738390552
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ
сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил
потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в
попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил
Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы
что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал,
что неизвестные взломали его телефон, а также страницу
погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29
марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не
выходить на митинги против администрации города и президента России
Владимира Путина.
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