Доходы мэра Киева составили 5100000 гривен, из которых 4,9 млн. - роялти

Задекларированные доходы Кличко составили 5140932 гривны, из которых 4942422 гривны доходов от роялти. Кроме того, между доходов мэра заработная плата мэра 186668 гривен, дар в неденежной форме от Национального олимпийского комитета - 11 630 гривен, банковские проценты - 212 гривен, - свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информирует LB.ua .

На счетах Кличко в УкрСиббанка размещено 1014 евро, 1265 долларов, 6017 гривен, на банковских счетах в "Банк Кредит Днепр" - 124431 гривну и 24 доллара. Также мэр 18100 долларов и 29500 евро наличности.

При этом в декларации мэр указал, что он дал в долг третьим лицам 8398700 евро и 697 680 долларов (эта ссуда тянется с электронной декларации от 2016 года).

В собственности Кличко находится квартира в Киеве площадью 251,8 кв. м, приобретенная 2005 года при 35 тыс. гривен. В собственности его жены Натальи Егоровой - жилой дом в селе Лютеж Вышгородского района площадью 785,5 кв. м, приобретенный 2013 года при 3620000 гривен, и земельный участок в Лютеже (площадью 2500 кв. м). В собственности его жены также находятся автомобили Land Rover Discovery 3.0 2013 выпуска, приобретенный за 640 тыс. Гривен, и Toyota Sequoia 2014 выпуска, приобретенный за 1330697 гривен.

Кличко владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска, приобретенным в 2014 году за 600 тыс. Гривен, и платформой-прицепом 2013 выпуска.

Кроме того, Кличко задекларировал 7 наручных механических часов (2 - IWC, 3 - Frank Muller и 2 - Mont Blanc), мраморный каминные часы Jacques Murray & Co XIX века и белый рояль Yamaha DC1A, который он приобрел за 960 тыс. Гривен.

Кличко и его жена также задекларировали расходы на страхование в Германии, соответственно, 244,9 тыс. Гривен и 299,1 тыс. Гривен.