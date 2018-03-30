ГПЗКУ начнет поставки зерновых в Катар

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) планирует начать экспорт зерновых культур и готовой продукции в Катар.

Согласно сообщению пресс-службы корпорации, такая договоренность достигнута между руководством ГПЗКУ и одной из крупнейших компаний агропромышленного комплекса Катара Hassad Food Hassad Food в ходе переговоров на Международной сельскохозяйственной выставке Qatar International Agricultural Exhibition-2018 в Дохе.

"По результатам переговоров между ГПЗКУ и руководством Hassad Food достигнута предварительная договоренность об экспортных поставках украинских комбикормов в Катар по индивидуальным рецептам заказчика. В мае ожидается визит представителя катарской Hassad Food в Украину для более детального обсуждения условий экспортных поставок, формирования коммерческих предложений", - отмечают в ГПЗКУ.

Кроме того, как отмечается в сообщении, правительство Катара выразило заинтересованность в импорте украинских зерновых, в частности, ячменя и кукурузы.

"С этой целью следующим шагом в реализации главного стратегического направления деятельности госкорпорации - экспорт зерновых, что станет началом процедуры аккредитации для участия в государственном тендере на поставку зерновых культур в Катар", - сообщается в пресс-релизе ГПЗКУ.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.