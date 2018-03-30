



Вже колишня ведуча шоу "Орел и Решка" Наталі Неведрова, яка кілька тижнів тому оголосила про те, що покидає проект, шокувала шанувальників зізнанням - зробила чергову пластичну операцію.



"24 лютого мені була проведена вторинна ринопластика. Операція тривала 5 годин. Для каркаса нового носа використовували моє власне ребро. Так, мені вирізали ребро, покришити його і вставили в ніс. Всередині він виглядав набагато гірше, ніж зовні. А зовні без спеціального гелю, яким я рятувалася, він був гачком. Одне крило провалилося відразу після операції. За 7 років ситуація тільки погіршилася. Ніс перестав нормально дихати, виліз хрящ, який я намагалася "розчинити" спеціальними препаратами, але він не піддавався. Загалом, врятувати я його намагалася всіма відомими способами. Тому що лягати на операційний стіл було набагато страшніше, ніж тоді. "Потрібен імплант", "необхідний хрящ з вуха", "гірше вже не буде", - то, що я чула від різних хірургів на консультаціях. Один навіть довів мене до сліз. Хоча я не була зациклена на свою біду і бідою це не вважала. Це не заважало мені бути щасливою і посміхатися оточуючим людям і собі в дзеркало. Але я прекрасно розуміла, що з цим треба щось робити. Тому що, як мінімум, обличчя - моя робота", - поділлилась жахаючими подробицями Наталі.



Зірка не зупинилася на операції, а змінила ще й колір волосся та оновила стрижку.





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