Первым новый стандарт запустил оператор lifecell

Это стало возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы. Вчера о запуске первых 500 базовых станций в сети 2600 МГц заявил "Vodafone Украина" - он состоится сегодня или в понедельник, 2 апреля. Между тем о запуске нового стандарта сегодня утром уже сообщил lifecell.

На официальной странице lifecell в Facebook говорится, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться, нужны только SIM-карта и смартфон, поддерживающих 4G / LTE.

В lifecell 4G будет называться по-своему - 4.5G или LTE Advanced Pro. На сайте оператора уже можно посмотреть карту покрытия сети 4.5G. Пока оно точечное - новый стандарт запущен в ряде крупнейших городов: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне. Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.

В Украине 4G-интернет должен появиться в марте-апреле 2018 .

Победителем по конкурентным 5-м лотом на 5 МГц в диапазоне 1800МГц для запуска связи стандарта 4G на тендере в Киеве был определен второй по величине украинский оператор мобильной связи "ПФ Украины", работающий под брендом Vodafone, с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн.