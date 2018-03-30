За время войны на Донбассе более 13 тысяч украинских военных получили ранения. Об этом во время собрания паралимпийской сборной заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.

"Очень важны ваши победы, наши общие победы для украинских воинов, для ветеранов АТО, которые глядя на вас - у них возвращается желание жить полноценной жизнью. Украина сейчас переживает очень непростые времена - украинцы защищают свою землю от российского агрессора, украинцы хоронят своих героев. Более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи. Каждый из вас играет эту очень важную для Украины роль", - пидчеркнул П.Порошенко.

Напомним, за время АТО до 10% военных получили посттравматическое расстройство.

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