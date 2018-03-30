Реформа Государственной фискальной службы должна была в корне поменять ситуацию с проверками и давлением на бизнес в Украине. Однако дискуссия свелась к тому, кто именно, с какими полномочиями и как должен испытывать деятельность предпринимателей.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Такое мнение своем блоге на «АSN» высказала предприниматель, общественный деятель, инициатор общественной организации «Re:Старт» Екатерина Назимко.

По ее мнению, пока в парламенте, правительстве и у президента спорят о том, как реформировать фискальную службу, количество проверок бизнеса с 2014 года лишь увеличивается.

«В офисе бизнес-омбудсмена называют шокирующие цифры − в 2014-2017 годах было проведено 296 тысяч проверок предпринимателей! Примечательно, что динамика за последние годы, в сравнение с 2012-2013 годами лишь возросла. В 2018-м году ситуация вряд ли изменится», − уверена предприниматель.

По мнению Екатерины Назимко, ни один из предложенных законопроектов о создании новых фискальных органов, не учитывает главного фактора, который препятствует установлению доверия между бизнесом и государством.

«Головная боль у предпринимателей возникает потому, что в сфере налогообложения им все равно приходится иметь дело с человеческим фактором. А это всегда сопряжено с различными рисками. Прежде только – с коррупцией», − считает предприниматель.

Чтобы вернуть доверие между предпринимателями и государством, по мнению Назимко, нужно действовать нестандартными методами. Прежде только – максимально устранить человеческой фактор в процессе контроля над отчетностью предпринимателей.

«Такую возможность дают инновационные системы финансового мониторинга, которые могут проделать любую аналитическую работу намного лучше человека. Воплощать реформу налоговой системы в Грузии начали именно с реорганизации системы фискальных проверок, функции которых на себя взяли компьютерные программы. В Европе подобное практикуется уже давно», — резюмировала общественный деятель.

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