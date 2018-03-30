Украинский пранкер Евгений Вольнов заявил, что после пожара в Кемерово звонил от имени администрации президента с "самыми бредовыми" предложениями и все его собеседники сразу соглашались выполнять его поручения. Вольнов: В России все прогнило настолько, что по телефону можно решать все, что угодно Скриншот: Евгений Вольнов / YouTube "Мой вклад в эту ситуацию был в том, чтобы показать, как при помощи одного имени администрации президента можно творить все, что угодно. Можно убирать игрушки и цветы. Люди стояли вокруг этих лавочек, приходили клали цветы и игрушки, и плакали. А люди, которым я позвонил и сказал, что я из администрации президента, не обращая ни на что внимания просто подошли и начали собирать это в мусорные пакеты", – рассказал он.Пранкер добавил, что после его звонка работник морга отказался говорить правду СМИ, похоронные службы и священник пообещали откат за организацию похорон, а в детском доме согласились предоставить детей, чтобы президент России Владимир Путин лично "вывел" их из горящего здания."Я брал самые бредовые идеи, которые можно предположить. И с первого раза, с первого звонка они срабатывали на сто процентов... Я сказал, знаете, приезжает президент, и для того, чтобы снять хорошую картинку, нам необходима группа деток разного возраста, чтобы Владимир Владимирович победоносно вывел их из "Зимней вишни", якобы спасая детей... Это цитата", – рассказал Вольнов.По его словам, директор детского дома сразу согласилась и пообещала уточнить этот вопрос у своего руководства."Эта ситуация ее никак не поразила. Это доказывает, что в России все прогнило настолько, что по телефону можно решать все, что угодно, начиная от сокрытия количества трупов, до откатов на гробы и отпевание. Это была моя главная цель, показать, насколько прогнило это все. И самое главное, показать это кемеровчанам", – подчеркнул пранкер. https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1907222309312500/ 25 марта 2018 года Вольнов, запустил информацию о 300 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против украинца завели уголовное дело и объявили в международный розыск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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