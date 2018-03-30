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Пранкер Вольнов: В РФ все прогнило настолько, что по телефону можно решать все, от сокрытия трупов, до откатов на гробы
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30.03.2018 11:57
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Украинский пранкер Евгений Вольнов заявил, что после пожара в
Кемерово звонил от имени администрации президента с "самыми
бредовыми" предложениями и все его собеседники сразу соглашались
выполнять его поручения. Вольнов: В России все прогнило
настолько, что по телефону можно решать все, что угодно Скриншот:
Евгений Вольнов / YouTube "Мой вклад в эту ситуацию был в том,
чтобы показать, как при помощи одного имени администрации
президента можно творить все, что угодно. Можно убирать игрушки и
цветы. Люди стояли вокруг этих лавочек, приходили клали цветы и
игрушки, и плакали. А люди, которым я позвонил и сказал, что я из
администрации президента, не обращая ни на что внимания просто
подошли и начали собирать это в мусорные пакеты", – рассказал
он.Пранкер добавил, что после его звонка работник морга отказался
говорить правду СМИ, похоронные службы и священник пообещали откат
за организацию похорон, а в детском доме согласились предоставить
детей, чтобы президент России Владимир Путин лично "вывел" их из
горящего здания."Я брал самые бредовые идеи, которые можно
предположить. И с первого раза, с первого звонка они срабатывали на
сто процентов... Я сказал, знаете, приезжает президент, и для того,
чтобы снять хорошую картинку, нам необходима группа деток разного
возраста, чтобы Владимир Владимирович победоносно вывел их из
"Зимней вишни", якобы спасая детей... Это цитата", – рассказал
Вольнов.По его словам, директор детского дома сразу согласилась и
пообещала уточнить этот вопрос у своего руководства."Эта ситуация
ее никак не поразила. Это доказывает, что в России все прогнило
настолько, что по телефону можно решать все, что угодно, начиная от
сокрытия количества трупов, до откатов на гробы и отпевание. Это
была моя главная цель, показать, насколько прогнило это все.
И самое главное, показать это кемеровчанам", – подчеркнул пранкер.
https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1907222309312500/
25 марта 2018 года Вольнов, запустил информацию о 300
погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня"
в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стали
64 человека. В РФ против украинца завели уголовное
дело и объявили в международный розыск.
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