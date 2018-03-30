Похоже, премьер-министр Великобритании таки решила войти в историю не просто очередной тетушкой Мэй, а подобием “железной” Терезы. Посудите сами, не успел Лондон инициировать беспрецедентную высылку российских дипломатов не только из Великобритании, но и по всей Европе и даже за океаном, а после взяться за высокодуховный олигорхат, как поступило очередное предложение.

Так, Тереза Мэй, по рекомендации парламента, рассматривает возможности по перекрытию правительству РФ выхода на европейский долговой рынок, а европейским инвесторам, в свою очередь, запретить вложения в ОФЗ РФ. Таким образом, российская экономика не сможет получать валютные инъекции, за счет размещения еврооблигаций.

Если данный проект очередной санкционной порки Кремля будет реализован, Россия не только потеряет выход на европейский рынок ценных бумаг, но и столкнется с ситуацией, когда держатели её долгов начнут сливать оные в огромном количестве. Всего же на сегодня иностранный капитал владеет ОФЗ РФ суммой около 2,3 трлн рублей и более $15 млрд евробондами. Это, в свою очередь, спровоцирует отток и без того немногочисленной свободной валютной массы из РФ.

Как вы понимаете, данная мера серьёзно подкосит качающийся великан, а потому – в добрый путь, Тереза!

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