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Пожар в Кемерово: задержали владелицу "Зимней вишни"
30.03.2018 11:59
Пожар в Кемерово: задержали владелицу "Зимней вишни"
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления
В России владельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлию Богданову задержали за игнорирование проблем с пожарной безопасностью в ТЦ.
Пожар в Кемерово: задержали владелицу "Зимней вишни" Фото: sledcom.ru

"В ходе следствия установлено, что Богдановой как ответственному за соблюдение пожарной безопасности подчиненные часто сообщали о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, вполне занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не употребляла никаких мер для устранения недостатков противопожарной безопасности", - сообщили в пресс-службеСледственного комитета РФ.

Отмечается, что следователи провели обыск в доме Богдановой. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Заводской районный суд Кемерова арестовал сроком на 2 месяца управляющую торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел пожар , Надежду Судденок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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