В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления

"В ходе следствия установлено, что Богдановой как ответственному за соблюдение пожарной безопасности подчиненные часто сообщали о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, вполне занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не употребляла никаких мер для устранения недостатков противопожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что следователи провели обыск в доме Богдановой. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.