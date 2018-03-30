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Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей
30.03.2018 12:04

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

 Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю своих социальных сетей за пять лет, предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты, сообщает телеканал CNN.

"Проверка по социальным сетям может быть инициирована для противодействия терроризму, в частности после теракта в калифорнийском городе Сан-Бернардино в 2015 году. Ранее подобная информация запрашивалась только у заявителей, побывавших в регионах, контролируемых террористическими организациями", - передает CNN.

Общественное обсуждение новой инициативы продлится в течение 60-ти дней. В случае принятия она коснется почти 15 млн человек, которые обращаются за визой США ежегодно, абсолютное большинство из которых - туристы и те, кто едет в страну с целью бизнеса или образования.

В 2016 году США посетило 75,6 млн иностранных гостей, страна стала второй в мире по популярности у туристов после Франции.

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