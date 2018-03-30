В соцсетях фейковых «полицейских» обвиняют в убийстве парня.

Восемнадцатилетний парень умер в одном из так называемых «райотделов полиции» в оккупированной Макеевке во время «профилактической беседы» 28 марта. Об этом сообщает фейковое «МВД», действующее на подконтрольной боевикам части Донецкой области, реагируя на сообщения в соцсетях о произошедшем , информирует svodka.net.

В соцсетях фейковых «полицейских» обвиняют в убийстве парня.

Те же утверждают, что по просьбе руководства ПТУ №125 проводили «профилактическую работу» с учащимся Владиславом Гиневичем, который систематически прогуливал занятия.

«В разговоре выяснилось, что парень регулярно употребляет наркотики. Он заметно нервничал и боялся, что об этом узнают родные и близкие. Во время беседы юноша неожиданно побледнел и потерял сознание… Медики провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти юношу не смогли. В 18:40 ч. была констатирована смерть. По предварительной версии, причиной летального исхода стал отек головного мозга», — говорится в сообщении.

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В соцсетях знакомые умершего парня утверждают, что наркоманом он не был, и называют обнародованную версию «бредом».

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