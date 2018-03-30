Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе в формате "104–109 на 37" мог бы состояться даже Медведчук (слева): Эти цифры являются предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту Фото: ЕРА По словам Медведчука, "из тех людей, которых ищут непризнанные "республики" на территории Украины, установлено где 104–109 человек, а из тех, кого ищет украинская сторона "на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлено 37 человек".Лидер движения "Украинский выбор" заявил, что "это цифры, являющиеся предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту".Он также рассказал, что на прошлой неделе был в Москве по вопросам, в том числе, освобождения граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ, и этот переговорный процесс "тоже идет".По его словам, "говорить о конкретных датах сегодня очень сложно", можно только "сказать о принципах переговорного процесса". Медведчук заявил, что "представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных", и если вернуться к цифрам 104–109 на 37, то "такой обмен мог бы состояться даже сегодня".Медведчук добавил, что "украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена", в то время как "делаются попытки каких-то промежуточных решений". По его словам, "на первом этапе этого большого обмена уже озвучивалась позиция украинской стороны, что из него нужно исключить определенные категории людей", но боевики не соглашались с таким подходом. Лидер "Украинского выбора" сообщил, что они изменили свое видение только после того, как к ним обратился президент РФ Владимир Путин.По словам лидера "Украинского выбора", "сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу".Медведчук оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко 28 февраля.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый этап крупного обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит 31 января сообщил, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.Второй президент Украины, представитель страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может состояться до марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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