Министерство юстиции Украины испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Об этом во время презентации исследования по результатам образовательных измерений "Состояние юридического образования в Украине" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернадская, передает

"Мы остро ощущаем кадровый голод. Многие специалисты, имеющие дипломы юриста, мало кто из них может пройти конкурс на должность", - заявила Бернадская.

Напомним, в Минюсте убеждены, что главное, на чем нужно сконцентрировать свою работу новому руководству НАПК, это полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций.

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