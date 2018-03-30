В Виннице, во время заседания областного совета, произошел конфликт между местным депутатом Александром Масленниковым и активистом Андреем Гайдаем из-за вопроса об использовании красно-черного флага на официальных учреждениях.

Об этом сообщает локальный сайт Vежа.

Депутаты облсовета, которые поддерживают использование флага, вместе с активистами «Правого сектора» заблокировали трибуну. Гайдай осуществлял трансляцию с кое-где событий, а также объяснял депутатам, почему, по его мнению, использование красно-черного флага, необходимо.

Напомним, что красно-черный флаг использовался Украинской повстанческой армией (УПА).

Депутат Масленников, общаясь с Гайдаем, возмутился тому факту, что его снимают на видео и перешел на мат.

«Тусуйся отсюда, гражданин ты бл***», – высказался он.

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