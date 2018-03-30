В субботу, 31 марта, в Киеве на Софийской площади в 20:30 фестиваль "Французская весна в Украине" откроется музыкально-световым спектаклем "Воздух", сообщает УНН .

Стоитотметить, что мероприятие будет отмечать лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".

По данным источника, дирижировать действом будет Гаст Вальтциг с Люксембургской филармонии, француз Пьер Тийу написал оригинальное музыкальное сопровождение. Участие в "Французской весне" примет музыкальная группа "Dakh Daughters", "Nova Opera" и Национальный президентский оркестр. Визуализацию организовівали Анна Ходькова и Кристина Ярош, а пстановщиком вісупил украинский режиссер Влад Троицкий".

Спектакль можно будет увидеть только 31 марта во время премьеры на Софийской площади.

Кроме этого, в связи с проведением фестиваля на Софийской площади 31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусных и автобусных маршрутов.

Как сообщал svodka.net, начался престижный кинематографический 68-ой фестиваль Берлинале 2018 года. На красной дорожке в рамках открытия прошлись актеры, режиссеры, продюсеры и друге звезды, наиболее удачные наряды которых запечатлели фотографы.

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