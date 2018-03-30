Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу" В пятницу, 30 марта, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу". Участники: политолог Алексей Минаков, политолог Алексей Лупоносов, глава общественной организации "Одесситы вместе" Илья Лупоносов, заместитель главы общественной организации "Одесситы вместе" Денис Неймиллер, заместитель главы общественной организации "Одесситы вместе" Игорь Холодинский (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по телефонам: (096) 713-48-53 (Андрей), (066) 626-10-66 (Алексей). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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