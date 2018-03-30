Песков сообщил, что сейчас юристы в деталях рассматривают данную ситуацию, поскольку статус иноагента, который был присвоен RT, не является поводом для исключения телеканала из кабельных сетей.

Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне является настораживающей и пугающей тенденцией, которая свидетельствует о дискриминационной политике США в отношении СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует svodka.net.

«Это очень, скажем так, настораживающая и пугающая тенденция. Подобные волюнтаристские действия, непременно, во-первых, свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении средств массовой информации Соединенных Штатов. Что, кстати говоря, наверное, противоречит и законодательству Соединенных Штатов, противоречит тем декларациям о приверженности свободе, демократии и свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о прекращении вещания российского телеканала в Вашингтоне.

Он отметил, что в Москве данный вопрос изучается.

«Мы серьезно изучаем эту ситуацию и считаем ее очень опасной и чреватой», — подчеркнул Песков.

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Песков сообщил, что для прояснения сложившейся ситуации он поговорил с руководителем телеканала RT Маргаритой Симоньян.

«Я вот, собственно, совсем недавно говорил по телефону с Маргаритой Симоньян. И просто пытался выяснить, на основании чего RT было проинформировано о таком решении. Ситуация действительно довольно противоречивая, потому что вопреки действующему контракту вот эти кабельные сети заявили, что больше они не будут предоставлять услуги для RT», — рассказал он.

Песков сообщил, что сейчас юристы в деталях рассматривают данную ситуацию, поскольку статус иноагента, который был присвоен RT, не является поводом для исключения телеканала из кабельных сетей.

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«Но пока выглядит, на первый взгляд, как довольно ничем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента он не может сам по себе являться основанием исключения из кабеля того или иного средства массовой информации», — заявил он.

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