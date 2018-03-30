|Приемный сын Мадонны исполнил собственную песню
|30.03.2018 12:13
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A song about Scrappy the Dogg....... * !! Written by Dave! * . #expressyourself #dogs #cats *Публикация от Madonna (@madonna) 27 Мар 2018 в 5:57 PDT
Мадонна показывала, как танцуют все вместе ее темнокожие приемные дети.У певицы есть еще трое приемных дочерей: Мерси Джеймс, а также Стелла и Эстер – близнецы из Малави. Об их удочерении певица объявила в феврале 2017 года. "Я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи", – написала она в соцсети. В том же месяце она показала, как девочки поют.Также у Мадонны есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.
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