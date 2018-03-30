Более 20 бойцов из одной из частей Нацгвардии на Житомирщине заболели корью

В Житомирской области зафиксирован ряд случаев заболевания корью военнослужащих одной из частей Национальной гвардии Украины и по состоянию на 30 марта в больницах областного центра остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Больным организовано надлежащее лечение и обеспечено всеми необходимыми лекарствами. Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления НГУ старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме", - говорится в сообщении Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части НГУ находится в пределах нормы.