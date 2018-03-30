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Не совсем одетая Савченко сразила наповал своим предвыборным роликом (видео)
30.03.2018 12:21
Не совсем одетая Савченко сразила наповал своим предвыборным роликом (видео) По теме:

Свое участие в следующих президентских выборах в качестве кандидата подтвердила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации переворота.

В своем она опубликовала очень провокационный ролик, который очень далек от традиционной агитации.

По сюжету видео, Савченко стоит в комнате, за окном темнота и падающий снег. В этой обстановке она снимает с себя сорочку, потом надевает военную форму и берцы, параллельно говорит о необходимости изменения политической системы, сообщает  со ссылкой на .

 

Смотрите: предвыборный ролик Савченко







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