Свое участие в следующих президентских выборах в качестве кандидата подтвердила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации переворота.

В своем она опубликовала очень провокационный ролик, который очень далек от традиционной агитации.

По сюжету видео, Савченко стоит в комнате, за окном темнота и падающий снег. В этой обстановке она снимает с себя сорочку, потом надевает военную форму и берцы, параллельно говорит о необходимости изменения политической системы, сообщает со ссылкой на .

Смотрите: предвыборный ролик Савченко















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