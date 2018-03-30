Россия несет непосредственную ответственность за поддержку Башара аль Асада, который убивает собственных граждан на протяжении длительного времени.

США обвинили Россию в том, что она не использует влияние на режим президента Сирии Башара Асада, чтобы прекратить вооруженный конфликт, информирует svodka.net.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, передает «Укринформ».

«Усилия России относительно осуществления давления на правительство Асада? Они не делают ничего для того, чтобы облегчить ситуацию в Сирии. Россия — это огромная часть проблемы для десятков тысяч невинных гражданских, которые погибли и продолжают гибнуть до сих пор ежедневно, как мы видим это в видео из Восточной Гуты», — подчеркнула представитель Госдепартамента.

Она также добавила, что Россия несет ответственность за убийства в Сирии. Москва не только посылает своих людей, военных и оружие, но также является ответственной за продолжающиеся бомбардировки.

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По словам Науерт, на видеоматериалах с места событий можно увидеть, как люди указывают на самолеты и отмечают, что это очередные российские бомбардировщики.

Кроме того, на гражданские кварталы до сих пор сбрасываются так называемые «бочковые бомбы», которые не имеют избирательного действия и приводят к значительным разрушениям и жертвам.

«Россия несет непосредственную ответственность за поддержку Башара аль Асада, который убивает собственных граждан на протяжении длительного времени. Ответственным является также Иран»,- подчеркнула официальный представитель Государственного департамента США.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал завершение военной кампании в Сирии по борьбе с «Исламским государством», которая началась 22 сентября 2014 года.

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