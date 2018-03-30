Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить
предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты, сообщает
агентство Associated Press. По данным СМИ, Госдеп собирается
ужесточить политику выдачи виз Фото: ЕРА Помимо истории соцсетей, у
соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и
адреса электронной почты.Агентство отмечает, что ранее подобную
информацию запрашивали только у заявителей, побывавших на
подконтрольных террористическим группировкам территориях.Документы
опубликуют 30 марта, с этого момента начнется общественное
обсуждение инициативы, которое продлится 60 дней. Если
инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек,
большинство из которых – туристы.
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