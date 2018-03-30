Погода, Новости, загрузка...
Госдепартамент США собирается проверять историю соцсетей у желающих получить визу - CМИ
30.03.2018 12:21
Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты, сообщает агентство Associated Press. По данным СМИ, Госдеп собирается ужесточить политику выдачи виз Фото: ЕРА Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты.Агентство отмечает, что ранее подобную информацию запрашивали только у заявителей, побывавших на подконтрольных террористическим группировкам территориях.Документы опубликуют 30 марта, с этого момента начнется общественное обсуждение инициативы, которое продлится 60 дней. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек, большинство из которых – туристы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить