Относительно социологии в пользу Геннадия Кернеса.

Вчера в Харькове проходит очередная серия обысков у чиновников, близких к Геннадию Кернесу. На этот раз правоохранители пришли в гости к главе Новобаварской РГА Татьяне Цыбульник.

Эта дама регулярно попадает в поле зрения неравнодушных горожан и СМИ. В частности, она известна публике благодаря тому, что организовала салон красоты прямо на территории средней школы № 162 г. Харькова. Не так давно соцсети бурно обсуждали фото с празднования дня рождения чиновницы, рабочий кабинет и приёмную которой буквально напичкали роскошными букетами и подношениями разные дарители.

Исчерпывающие результаты обыска, основанием для которого стало уголовное производство по ч. 3 ст. 191 — присвоение или растрата средств, будут известны позже. Хочу обратить внимание на одну деталь, чтобы она не потерялась в информационном потоке.

То, что при обыске у Цыбульник обнаружили георгиевскую ленточку и партбилет Партии регионов – не удивительно. Подобные милые сердцу вещицы бережно хранит масса чиновников времен Януковича, правдами и неправдами удержавшихся на своих должностях. Примечательно другое.

В кабинете у Цыбульник были найдены анкеты для проведения соцопроса. Во-первых, не понятно, зачем они главе РГА на рабочем месте? Какое отношение проведение социсследований имеет к её служебным обязанностям? Может Цыбульник в свободное время подрабатывает интервьюером-волонтером?

Во-вторых, ряд нюансов указывает, что опрос готовился в интересах Геннадия Кернеса. Среди прочего, Кернес отмечен в качестве лидера партии «Возрождение» на парламентских выборах, хотя формально им не является.

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Обнаружение анкет свидетельствует как минимум о конфликте интересов, когда подчиненная организовывает опрос о своем начальнике, и злоупотреблении служебным положением.

К сожалению, такие анкеты теперь вряд ли найдут в кабинетах других глав РГА из обоймы Кернеса, они их наверняка спрячут подальше. Но даже один факт очень красноречив – пока такая «социологическая машина» с привлечением админресурса будет работать в интересах Кернеса, он всегда будет «самым популярным» и «безальтернативным» мэром. И сможет нарисовать любые цифры как себе, так и оппонентам.

Интересно, что по факту подобных «исследований» скажут компетентные органы?

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