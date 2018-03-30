За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирования. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент .

"В результате массивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирования. Они были доставлены в медицинские учреждения, состояние здоровья одного из наших защитников тяжелое, еще двух военных удовлетворительное", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в целом прошедшие сутки зафиксировано 57 обстрелов украинских оборонных укреплений со стороны боевиков российско-оккупационных войск, 55 из них прицельные.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.

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