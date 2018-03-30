|В США известный музыкант попал в ДТП и заживо сгорел в автомобиле
|30.03.2018 12:24
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Известный в Соединенных Штатах Америки музыкант Калеб Скофилд погиб в страшной аварии, сообщает NECN.
По данным издания, 39-летний плут попал в дорожно-транспортное происшествие в Бедфорде, штат Нью-Гэмпшир - он двигался по платной дороге и врезался в ограждение. Скофилд заживо сгорел в своем пикапе.
По данным медиков, музыкант скончался после возгорания машины от многочисленных травм, полученных из-за столкновения, ожогов и удушья дымом.
Коллеги по группе Cave In выразили соболезнования родным погибшего. "Он был единственным в своем роде. Наш лучший друг и обширный мир нашего вдохновения", - отметили музыканты.
Также оставляют скорбные сообщения поклонники музыканта в социальных сетях.
Стоит отметтить, что Калеб Скофилд был басистом метал-групп Old Man Gloom, Cave In и Zozobra.
Как сообщал svodka.net, известного британского музыканта Эда Ширана сбил автомобиль.
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