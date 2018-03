Известный в Соединенных Штатах Америки музыкант Калеб Скофилд погиб в страшной аварии, сообщает NECN . По данным издания, 39-летний плут попал в дорожно-транспортное происшествие в Бедфорде, штат Нью-Гэмпшир - он двигался по платной дороге и врезался в ограждение. Скофилд заживо сгорел в своем пикапе. По данным медиков, музыкант скончался после возгорания машины от многочисленных травм, полученных из-за столкновения, ожогов и удушья дымом. Коллеги по группе Cave In выразили соболезнования родным погибшего. "Он был единственным в своем роде. Наш лучший друг и обширный мир нашего вдохновения", - отметили музыканты. Также оставляют скорбные сообщения поклонники музыканта в социальных сетях. Стоит отметтить, что Калеб Скофилд был басистом метал-групп Old Man Gloom, Cave In и Zozobra. Как сообщал svodka.net, известного британского музыканта Эда Ширана сбил автомобиль . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



