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Стало известно о готовности Путина пойти на серьезные уступки по Донбассу
30.03.2018 12:29
Стало известно о готовности Путина пойти на серьезные уступки по Донбассу По теме:

На протяжении своего нового президентского срока, президент России собирается решить "проблему Донбасса" и готов передать оккупированные территории под контроль международной администрации, сообщает известный журнал Time.

Об этом в новом номере журнала пишет российский журналист Михаил Зыгарь, передает  со ссылкой на .

По данным источника журналиста в , Путин готов сделать отдельные районы Донецкой и Луганской области, оккупированные боевиками, территорией под контролем "промежуточной международной администрации" по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

В то же время, на уступки по вопросу Крыма Путин идти не собирается и считает аннексию правильной.







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