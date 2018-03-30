На протяжении своего нового президентского срока, президент России собирается решить "проблему Донбасса" и готов передать оккупированные территории под контроль международной администрации, сообщает известный журнал Time.

Об этом в новом номере журнала пишет российский журналист Михаил Зыгарь, передает со ссылкой на .

По данным источника журналиста в , Путин готов сделать отдельные районы Донецкой и Луганской области, оккупированные боевиками, территорией под контролем "промежуточной международной администрации" по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

В то же время, на уступки по вопросу Крыма Путин идти не собирается и считает аннексию правильной.

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