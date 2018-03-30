Щойно підписав приказ про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в України. Цим Указом, зокрема, засновуються 100 стипендій для дітей з інвалідністю за високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях.

Кожна з 22-х медалей наших паралімпіців – це гордість для усієї України. Це також можливість привернути увагу світу до нашої боротьби за майбутнє, європейську та євроатлантичну перспективу України, за реформи, а також власний суверенітет та територіальну цілісність.

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