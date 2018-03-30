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Порошенко подписал указ о поддержке развития паралимпийского спорта
30.03.2018 12:29
22 медали украинских спортсменов на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане – гордость для Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко. Порошенко подписал приказ о поддержке пара- и дефлимпийского спорта Фото: president.gov.ua "Этим указом, в частности, учреждаются 100 стипендий для детей с инвалидностью за высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях", – говорится в сообщении.

Щойно підписав приказ про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в України. Цим Указом, зокрема, засновуються 100 стипендій для дітей з інвалідністю за високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 березня 2018 р.
Он отметил, что 22 медали украинских спортсменов на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане – гордость для Украины.

Кожна з 22-х медалей наших паралімпіців – це гордість для усієї України. Це також можливість привернути увагу світу до нашої боротьби за майбутнє, європейську та євроатлантичну перспективу України, за реформи, а також власний суверенітет та територіальну цілісність.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 березня 2018 р.
18 марта в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры 2018 года.Украину на Играх представлял 31 спортсмен, они завершили соревнование на шестом месте в общем медальном зачете. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Первое место заняла паралимпийская сборная США.

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