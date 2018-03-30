В Киеве в ночь с 30 на 31 марта будет ограничено движение по Южному мосту. Об этом сообщили в пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 31 марта движение по Южному мосту будет частично ограничено из-за ремонта", - отметили в КГГА.

Стоит отметить, что в связи с ремонтом деформационного шва с 21:00 30 марта до 07:00 31 марта 2018 года будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту через речку Днепр в направлении с Надднепрянского шоссе на проспект Бажана.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве на куски разваливается Воздухофлотский мост - на проезжую часть падают куски бетона. Из-за падения бетона повышается уровень травмирования людей, повреждения автомобилей и возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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