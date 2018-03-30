В Стаханове ЛНРовцы разграбили протестантский Дом Молитвы. Вынесли мебель, бытовые приборы, продукты и вообще все, что представляло хотя какую-то ценность. Протестантов в ОРДЛО преследуют с самого начала войны. Время от времени православные фанатики их и .

Но несмотря на это в отдельных городах протестантские общины все еще продолжают существовать.

«Дорогие братья и сёстры, 27.03.18 в г. Стаханове Луганской области, вечером к Дому молитвы по адресу: пер. Тельмана, 15 подъехали люди в военной форме на двух автомобилях. Они проникли в дом, где никого не было. По словам очевидцев, был включен везде свет и началось разорение Дома молитвы. Приблизительно в 23.00 подъехали ещё два грузовика. Люди в военной форме вынесли из дома буквально всё: кафедру, чашу для вечери, лавочки, звукоусиливающую аппаратуру, кондиционеры, музыкальные инструменты, столы и другую мебель, газовый котёл, стабилизатор напряжения, радиаторы отопления, газовую печь, электропечь, мойку, всю кухонную мебель, холодильник, все кастрюли и другую посуду, продукты питания и консервацию, ёмкость для резерва воды, насосную станцию, ванную, раковины, облицовочную плитку, детскую коляску, сняли багеты и занавески, люстры и светильники, сорвали МДФ панель в зале и все межкомнатные двери, линолеум, металлопластиковое окно, повыдёргивали выключатели света.

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Было вынесено и другое имущество, в том числе и с чердака и сарая. Погрузили всё в грузовики и увезли в неизвестном направлении. 28.03.18 друзья обратились в полицию и к главе городской администрации» — написал в Фейсбуке пастор Александр Рудинец.

Очередной случай криминального беспредела, который давно уже стал буднями ОРДЛО. Жизнь в современном Донбассе — это каждодневная лотерея. Если у тебя нет крыши в верхах ЛДНР, ты в любой момент можешь стать жертвой мародеров и убийц. Никто не защитит. Никаких прав ни у кого нет.

Вооруженный сброд будет решать, будешь ты жить, работать и ходить в церковь или нет.

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