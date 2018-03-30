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Врач по договору: на что может рассчитывать пациент
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30.03.2018 12:37
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Врач по договору: на что может рассчитывать пациент По
теме:
Украины обнародовало приказ об утверждении порядка
оказания первичной медицинской помощи.
решил разобраться в документе и выяснить, что же будет входить в
обязанности врача первичной медицинской помощи,
передает .
Итак, согласно документу, в обязанности врача, с которым
вы подписали договор, будет входить:
-
Организация обеспечения пациентов медицинскими услугами, в том
числе диагностическими исследованиями (общий анализ крови с
лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий
холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма,
измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на
беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты);
-
Предоставление отдельных услуг по первичной медицинской помощи
по месту жительства пациента либо через средств
телекоммуникации;
-
Проведение диагностики и лечения наиболее распространенных
болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во
время беременности) состояний;
-
Динамическое наблюдение, диагностика и лечение пациентов с
хроническими заболеваниями;
-
Предоставление в пределах ПМП неотложной медицинской помощи в
случае расстройства физического или психического здоровья
пациентам, если такое расстройство случилось во время визита
пациента к врачу и если пациент не требует экстренной, вторичной
(специализированной) или третичной (высокоспециализированной)
медицинской помощи;
Новые правила обращения к врачу в Украине: появился подробный
перечень услуг
-
Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациентов
к узкопрофильным специалистам;
-
Взаимодействие с врачами вторичной (специализированной) и
третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с целью
своевременного диагностирования и оказания помощи пациенту;
-
Проведение профилактических мероприятий для пациентов, имеющих
факторы риска развития отдельных заболеваний;
-
Проведение профилактических мероприятий, в том числе:
вакцинации, подготовки и отправки сообщений об инфекционном
заболевании, пищевом или остром профессиональном отравлении,
необычной реакции на прививку, эпидемиологических обследований
единичных случаев инфекционных болезней;
-
Предоставление консультаций, направленных на профилактику или
устранение вредных привычек;
-
Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;
-
Наблюдения за здоровым младенцем;
-
Предоставление некоторых услуг паллиативной медпомощи (оценка
состояния и степени боли пациента, назначение лекарств и пр.) или
направление на получение паллиативной помощи, выходящей за пределы
его компетенции;
-
Назначение медикаментов, в том числе и рецептурных;
-
Ведение первичной учетной документации, оформление справок,
листков нетрудоспособности и направлений для прохождения
медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о
смерти.
С полной версией приказа можно ознакомиться на странице
Минздрава в .
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