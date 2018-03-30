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Медведчук: Те, кого хочет освободить Украина на оккупированном Донбассе, тоже там не одуванчики собирали
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30.03.2018 12:37
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Если в переговорном процессе по обмену удерживаемыми лицами брать
за основу освобождение людей и возвращение их домой, то на все
остальное необходимо закрывать глаза, заявил руководитель движения
"Украинский выбор" Виктор Медведчук. Медведчук: У президента и тех,
кто принимает решения, могут быть свои мотивы Фото: EPA По словам
Медведчука, "сегодня украинская сторона вырабатывает свою позицию",
но ее "пока нет", а когда она появится, то "станет предметом
переговоров".На вопрос, какова ключевая проблема, руководитель
"Украинского выбора" ответил, что попробует объяснить свою личную
позицию, хотя она не является официальной.Он заявил, что "главная
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