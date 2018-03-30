С начала пасхального перемирие, которое было объявлено в полночь 30 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент .

"Уже сегодня, 30 марта, с полуночи, по состоянию на 11:00, зафиксировано шесть нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины неуклонно придерживаются объявленного с полуночи 30 марта 2018 года режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на период пасхальных праздников.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.

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