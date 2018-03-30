Поставил под сомнение государственность страны

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина должна отказаться от своего места в ООН и пытаться вступить заново, поскольку в момент присоединения к ней она не была государством, информирует svodka.net.

Такое мнение он озвучил в ходе дискуссии с гостями своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» о судьбе Украины после выхода из состава СССР на телеканале «Россия 1».

Все началось с того, что секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович возмутился тем, что Украина стала членом ООН как УССР, когда Крым еще не был ее частью.

Соловьев подхватил этот тезис и продолжил развивать его в довольно дерзкой манере, ставя под сомнение даже государственность страны.

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«Абсолютно правильный вопрос: почему Украина была членом ООН? Вот Франция была государством, а Украина не была. За счет того самого коммунистического идола, от которого теперь Украина отказывается (она попала в ООН. — Ред.). Поэтому по логике она должна отказаться от места в ООН и заново пытаться вступить», — подытожил пропагандист.

Ранее Соловьев возмутился тем, что аннексию Крыма на Западе восприняли более негативно, чем войну в Югославии, и преподнес ее как вынужденную меру страны-агрессора.

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