|Американские дипломаты начали покидать генконсульство в Санкт-Петербурге
|30.03.2018 12:46
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В Санкт-Петербурге автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США.
По данным местных СМИ, из внутреннего двора консульства выехали уже четыре внедорожники с дипломатическими номерами. Около 11:00 из здания консульства начали выносить коробки, пакеты и мебель.
Стоит отметить, что правоохранители задержали мужчину, бросившего стакан с кофе в здание консульства. При этом он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.
Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация выдворит из страны аналогичное количество американских дипломатов в ответ на действия США.
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