В Санкт-Петербурге автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США.

По данным местных СМИ, из внутреннего двора консульства выехали уже четыре внедорожники с дипломатическими номерами. Около 11:00 из здания консульства начали выносить коробки, пакеты и мебель.

Стоит отметить, что правоохранители задержали мужчину, бросившего стакан с кофе в здание консульства. При этом он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.

В Санкт-Петербурге мужчина, проходя мимо генерального консульства США, бросил в здание стакан с кофе. @USinStPete pic.twitter.com/Mx5MARwvIQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация выдворит из страны аналогичное количество американских дипломатов в ответ на действия США .

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