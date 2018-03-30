Сотрудники Управления защиты экономики Львовской области за процессуального руководства военной прокуратуры пресекли деятельность мини-цеха, где изготавливали фальсифицированные алкогольные напитки, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает

Фальсифицированную водку в дальнейшем реализовывали в торговых заведениях и области.

Подпольная винокурня работала близко от Львова. Правоохранители установили, что к организации ее деятельности причастен 46 летний житель области.

"В мини-цехе было обнаружено и изъято более 600 литров спирта и подготовленной к разливу спиртовой смеси, около 1700 марок акцизного сбора с признаками подделки, более 200 бутылок уже готовой продукции, которая проводилась под видом водки известных в Украине торговых марок. Кроме того, на подпольном предприятии хранилось два десятка так называемых "бегов" (мягких контейнеров) объемом по 2 литра каждый из алкогольными напитками популярных элитных брендов", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Напомним, по оценкам экспертов алкогольной отрасли, теневой рынок "задавил" легальных производителей алкоголя. В подтверждение этого свидетельствуют и данные официальной госстатистики: за первые два месяца 2018 года в Украине было произведено 1,68 млрд дал. водки и других крепких спиртных напитков, что на 56,2% меньше, чем за подобный период 2017 года.

Заметим, что нелегальный алкоголь обходится Украине в 12 млрд грн в год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира