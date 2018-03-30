Минэнергоугля отменило конкурсные отборы независимых членов НС "Укрэнерго" и "Держуглепостач"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины отменило конкурсные отборы на должности независимых членов наблюдательного совета госпредприятияй НЭК "Укрэнерго" и "Держуглепостач", объявленные 2 января и 20 февраля 2018 года.

Согласно сообщению министерства, конкурсы отменены на основании подпункта 1 п. 2 правительственного постановления №190 от 21 марта 2018 года.

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Как сообщалось, указанным постановлением комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий был сокращен с 18 чел. до восьми, из которых четыре - представители государства, еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса.

Согласно новой процедуре, кандидатуры для комитета будет подбирать умышленно созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входят пять членов, между которых – два представителя секретариата Кабмина, по одному - от Минюста и органа управления, а также знаток по подбору персонала.

После некоторой дискуссии в связи с утверждением новой процедуры Кабмин решил отменить все ранее объявленные конкурсы на любых их этапах, тогда как проект постановления предполагал, что обновленный номинационный комитет должен был рассмотреть претендентов, успевших отобрать комиссии министерств и Фонда госимущества. Больше только таковых было от ФГИ, прежде только, в набсоветы облэнерго. Кроме того, ранее были объявлены конкурсы на руководство "Укрспирта", ГПЗКУ, "Укрхимтрансаммиак" и "Укрэнерго".

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, первые конкурсы по отбору руководителей крупнейших госкомпаний и членов их набсоветов по новой процедуре могут быть объявлены в отношении "Укрэнерго" и "Укрзализныци". Первые конкурсы могут быть объявлены уже в апреле.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.