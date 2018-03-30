Генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Дисциплинарные жалобы на Холодницкого с подписями Луценко и Сытника были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ вместе с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Холодницкому дисциплинарных проступков А.Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства на следующих основаниях:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

- разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий;

- совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

- грубое нарушение правил прокурорской этики;

- вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения", - написал он.

Слухи о том, что генпрокурора Юрия Луценко сняли с американского самолета в Амстердаме начинают подтверждаться. Пока, правда, косвенно.

Вчера "Страна" узнала, что у Луценко могли быть проблемы с вылетом в США из-за якобы аннулированной американской визы. Об этом нам рассказали сразу несколько не связанных друг с другом собеседников. По их данным, генпрокурор летел в Америку с пересадкой в голландской столице - но так и не сел в самолет из-за проблем с американской визой.

В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook заявила, что виза США у Луценко на месте. Летал ли он вообще в Нидерланды, чтобы оттуда направиться в Америку - ни Луценко, ни Сарган не подтвердили и не оповергли.

Однако позже появилось подтверждение того, что Юрий Луценко 28 марта действительно был в Амстердаме. Его фото в самолете рейса Амстердам-Киев опубликовал в Facebook пользователь Сергей Радько.

"Не знаю про американскую визу, но то, что Луценко летел 28.03 из Амстердама в Киев в бизнес-классе это факт", - написал Радько в комментариях к посту нардепа Дмитрия Добродомова, который также озвучивал информацию об аннулировании американской визы для генпрокурора.

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