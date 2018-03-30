Шаг за шагом можно будет приблизится к соглашению сторон

Договоренность сторон относительно введения миротворческой миссии на оккупированной территории Донбасса может стать серьезным шагом в сторону окончания войны в регионе, информирует svodka.net.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал президент Международного института мира, экс-депутат Европейского парламента от Социал-демократической партии Австрии Ганс Свобода.

«Прежде только, в отношении Украины: если мы сможем прийти по крайней мере к какому-то переходному решению относительно Донбасса с миротворческими силами ООН в регионе, то можем шаг за шагом приблизиться к некоему modus vivendi (соглашению сторон, — Ред.), как справиться с этим всем без того, чтобы кто-то потерял лицо, это бы помогло», — считает политик.

При этом именно Украина должна занимать ключевую позицию в ведении данных переговоров.

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«Конечно, Украина должна быть в таком процессе как участник диалога. Поэтому некоторые шаги возможны после выборов в России, после выборов в Украине, и мы должны использовать эти возможности», — резюмировал политик.

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