В правительстве Канады отметили, что власти страны остаются "в
тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса
на военное оборудование". Канада не рассматривает
безвозмездную передачу летального оружия из одной армии в другую
Фото: Combat Camera / Caméra de combat Follow / flickr
"Правительство Канады привержено поддержке Украины в ее усилиях по
поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не
рассматривает безвозмездную передачу летального оружия из одной
армии в другую", – написано в документе.В ответе говорится, что
Канада остается "в тесном контакте с правительством Украины
относительно его запроса на военное оборудование".13 декабря 2017
года Канада включила Украину в список государств, в
которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.16 марта 2018 года
глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада выделит
$4,65 млн на поддержку ВС Украины.
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