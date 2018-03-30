В правительстве Канады отметили, что власти страны остаются "в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование". Канада не рассматривает безвозмездную передачу летального оружия из одной армии в другую Фото: Combat Camera / Caméra de combat Follow / flickr "Правительство Канады привержено поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает безвозмездную передачу летального оружия из одной армии в другую", – написано в документе.В ответе говорится, что Канада остается "в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".13 декабря 2017 года Канада включила Украину в список государств, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.16 марта 2018 года глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада выделит $4,65 млн на поддержку ВС Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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