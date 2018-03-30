Госдепартамент США отказался считать высылку 60 американских дипломатов из России ответными мерами Москвы и пригрозил принять новые меры в ответ на высылку сотрудников своей дипмиссии, заявила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, передает Newsader.

Она подчеркнула, что массовая высылка более 150 сотрудников дипмиссии РФ, которую произвели почти 30 стран по всему миру, стала реакцией на химическую атаку против союзников. По этой причине чиновник расценила «зеркальный ответ» РФ по выдворению американских дипломатов как акт, не имеющий под собой «законных юридических оснований».

«Наши действия были вполне мотивированы атакой в Великобритании, атакой на британского гражданина и его дочь. Запомните, это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» было использовано вне войны против наших союзников», — указала она.

«США вместе со многими другими странами приняли решение выслать русских шпионов. Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз, они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», — подчеркнула Нойерт, которую цитирует РБК.

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Представитель ведомства подчеркнула, что США не принимали решение о высылке 60 российских дипломатов «просто» и пошли на этот шаг вместе с 28 другими государствами, которые «выразили солидарность Великобритании», обвинившей Москву в причастности к отравлению ядом бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Нойерт отметила, что России не следовало бы считать себя «жертвой».

«Единственными жертвами ситуации являются два человека, которые в настоящее время находятся в больнице в Великобритании», — сказала Нойерт.

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