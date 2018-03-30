Как сообщают организаторы фестиваль Folk Ukraine, это ежегодное традиционное мероприятие, которое является неотъемлемой частью праздника Пасхи для киевлян и гостей столицы Украины.

Всего фестиваль охватит четыре локации: Софийскую и Михайловскую площади, Владимирский проезд и сквер возле него.

Они станут эпицентром писанковой феерии под открытым небом, — заверили организаторы, добавив, что на Софийской площади будут представлены уже привычные гигантские писанки и новые объекты — пасхальные зайчики.

Михайловская площадь оставляет свой статус детской зоны развлечений, а Владимирский проезд будет приветствовать посетителей гостеприимной ярмаркой.

В сквере Владимирского проезда разместятся выставка прошлогодних работ участников арт-перфоманса «585 художников», затем выставка кованых гигантских писанок, зона мастер-классов для детей и взрослых.

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