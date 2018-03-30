Мы часто смеемся над действиями украинской власти. Смеемся по делу и без. И осуждаем «хатаскрайных» жителей страны. Зачастую тоже по делу и без оного.

Действительно, многое из того, что происходит там сегодня, не вписывается в логику нормальных людей. Однако смех смехом, а на самом деле власти Украины прекрасно знают механизм организации "народных волнений" и "бунтов возмущенных".

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что протестное движение на Украине полностью находится под контролем органов безопасности и МВД. И контроль этот глобальный. СБУ и МВД уже не ограничиваются вербовкой руководителей этих движений или контролем за их деятельностью через собственных агентов внутри организаций.

Многие ещё помнят, с чего начались события на майдане.

Как оппозиционные националистические силы смогли быстро вывести такую массу молодежи на митинг. Для многих не секрет, что и сегодня большинство организаций собираются из числа пользователей определенных сайтов в интернете. Интернет для молодежи заменил революционные прокламации и листовки на стенах. И в то же время Интернет дает возможность быстро рассылать приказы к действию.

Не зря же сегодня в России спецслужбы из кожи вон лезут, чтобы получить контроль над средствами коммуникации типа «Телеграма», «Вайбера» и прочих.

Преувеличивать аналитические способности сотрудников спецслужб не надо. Но и относиться к ним с презрением не стоит. Именно знание технологий организации беспорядков подтолкнуло спецслужбы взять под контроль важнейшие способы коммуникации. Те самые "телефон, телеграф и почту", о которых когда-то писали руководители восстания в 1917-м.

Не следует забывать и о заокеанских кураторах украинской СБУ. Точно так же спецслужбы действуют и в США. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вспомните многочисленные обвинения некоторых социальных сетей именно в США.

Прекрасное расследование в подтверждение того, что сегодня социальная коммуникация на Украине находится под пристальным контролем спецслужб провели журналисты украинского издания "Страна". Приведенные ниже факты взяты именно из этого издания.

Основным врагом украинской власти является Facebook. Именно за посты, размещенные на этом ресурсе, украинские суды и приговаривают украинцев к различным срокам. Именно через Facebook они выходят на тех, кто может представлять даже теоретически опасность для власти.

Первый пример показателен именно потому, что осужденный не является врагом Украины. Это просто человек, которого "достала" власть олигархов. Этакий динозавр майдана, который всё ещё верил в возможность смены власти с помощью митингов и собраний.

Житель Светловодска Кировоградской области Роман Коломиец в феврале 2016 года был осужден судом на три года условно за "призывы к свержению существующей власти". Такой приговор вызван отнюдь не незначительностью обвинений, а хорошей работой следователей СБУ. Именно они сумели убедить подозреваемого пойти на сделку со следствием, признать вину и таким образом смягчить приговор.

Что же такого страшного совершил Коломиец? На чем базировались довольно серьезные обвинения? Проще привести ВСЕ крамольные записи в Facebook, чем объяснять, чем же они так страшны Порошенко.

"Добавляйтесь в новое революционное общество „Украина, восстань!“ Когда нас будет 100 000 — идем в правительственный квартал и выносим всю нечисть из кабинетов!"

"Украина, восстань! Жить по-новому со старыми крысами невозможно!"

Всё! Этого оказалось вполне довольно, чтобы следователи СБУ слепили дело на три года! Показательно, что такое дело показало всем "романтикам от майдана" их реальное место в системе государственного управления. Всяк сверчок знай свой шесток. Или мавр сделал своё дело...

Тезис, который мы до сих пор слышим от некоторых украинских блогеров и журналистов, о реальной власти народа на Украине, оказался очередным пшиком. Власть принадлежит определенным, конкретным людям. Пастухи совсем не нуждаются в мнении стада. "Бе, ме и му" простых украинцев никому не нужно...

Неожиданным для некоторых читателей станет ещё одно дело. Мы привыкли к тому, что на Украине есть "секта неприкасаемых" — националисты. Ведь именно националисты во многом были движущей силой многих событий, которые и привели к власти нынешних лидеров страны.

Умышленно, для того, чтобы показать ту, "законную" с точки зрения Киева Украину, мы не будем рассматривать людей с Донбасса. Просто потому, что патологическую ненависть к этим людям уже воспитали. Одно упоминание места жительства (Донбасс) делает человека преступником для большинства украинцев. Только за то, что с Донбасса.

Итак, Закарпатье. Регион компактного проживания "неправильных украинцев". Не секрет, что для свидомого украинца врагами, кроме русских, являются и другие национальности, которые имеют дерзость проживать на украинской земле. Совершенно не важно, что эти люди жили здесь задолго до того, как эти земли отошли Украине.

Золтан Ваш был администратором венгероязычной Facebook-группы «Karpatalja nem Ukrajna», что переводится как "Закарпатье не Украина". Как и большинство жителей приграничных регионов, он часто приезжал в соседнюю Венгрию. Только ленивый не знает, что национальные меньшинства западных регионов Украины уже имеют паспорта или карты (вроде карты поляка) соседних стран.

О чем говорят в соцсетях те, кто чувствует себя чужим в стране? Тем более, что пример Крыма перед глазами? О чем говорят лидеры таких социальных групп вне страны?

Естественно, главным вопросом, который обсуждается постоянно, является вопрос автономии региона. Культурной, языковой, религиозной, политической, но автономии. Понятно, что села и города в которых большинство даже не говорит по-украински будут тяготеть к отделению.

Вот за это Золтан Ваш и получил пять лет условного осуждения. "Или уехать, или бороться за освобождение Закарпатья от украинской власти!" Эти слова, сказанные Вашем в Будапеште в эфире телеканала "Россия 1" 13 июля 2015 года и стали основой обвинения по 4 статья УКУ.

Сложно сейчас сказать, что оказалось весомее, слова или эфир российского телеканала, но…

Условно опять по той же причине, что и в первом случае. Согласился на сотрудничество со следствием. Или очень настойчиво попросили согласиться и признать.

Думаете, это внимание СБУ обусловлено сепаратизмом Золтана Ваша? Увы, но и "нормальные" украинцы отслеживаются и наказываются. Я взял слово «нормальные» в кавычки просто потому, что под этим словом подразумеваю националистов. Национализм в сегодняшней Украине действительно считается показателем нормальности.

Именно так, за националистические призывы и призывы взять власть силой получил свою "трешку" житель Луцка Василий Соломонюк в июне 2017 года.

"Если мы не уничтожим власть, власть уничтожит нас".

"Смерть режиму внутренней оккупации — да здравствует националистическая революция".

"Они ни в коем случае не отдадут власть охотно через мирные выборы, сбросить их можно только силой оружия, путем повстанческой вооруженной борьбы. Вся организационная работа патриотов должна быть сосредоточена на 3 основных направлениях: набор, боевая проверка и обучение повстанцев, формирование групп; добыча любым способом оружия, финансов и снаряжения; революционно-повстанческая пропаганда с четкими акцентами на вооруженной борьбе против режима…"

Ну с таким набором планов, наверное, и в России бы следователи и судьи крепко призадумались бы.

Мы часто говорим и пишем о том, что современные технологии позволяют создавать ситуацию хаоса довольно быстро и довольно эффективно. Более того, мы уверовали в этот тезис настолько, что забыли об обратном эффекте. Точнее, мы не связываем коммуникационные возможности человека и возможности спецслужб по отслеживанию контактов этого человека.

Пример Украины сегодня прекрасная иллюстрация таких возможностей. Страна "под колпаком у Мюллера".

Однако гораздо важнее понять, что режим Порошенко прекрасно подготовился к борьбе с возможными всплесками недовольства. Сегодня вариант "призыва в соцсетях к протесту" приведет только лишь к аресту и изоляции владельца аккаунта. И это в лучшем случае. А ведь ещё вариант передачи сведений о владельце радикалам...

У нас (на «Обозрении») много и яростно критикуют «нормальных» украинцев. Легли, приспособились, хата с краю и так далее. Забыв либо просто сбросив со счетов все, о чем мы говорили, и говорили не раз.

Украина сегодня находится на пути мало того что к тоталитарному, так еще и откровенно националистическому государству.

А одним из основных критериев такого государства и будет глобальная власть спецслужб. И, естественно, полностью подчиненная властям судебная система. Это где назначают виновных, даже не выслушивая их аргументов в собственную защиту.

Об этом стоит помнить. Как на всякий случай, так и для себя лично.

Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов

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